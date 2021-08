Betrunkener Autofahrer hinterlässt in Augsburg ein Trümmerfeld

Ein 42-Jähriger demoliert in Augsburg mit seinem Auto fünf geparkte Fahrzeuge an der Inninger Straße. Anschließend geht er zu Fuß zur Tankstelle.

Mehr als 1,4 Promille hatte ein Autofahrer, der am frühen Samstagmorgen auf der Inninger Straße ein Trümmerfeld hinterließ, so die Polizei. Der 42-Jährige sei Schlangenlinien gefahren und habe auf einer Strecke von etwa 80 Metern fünf in einer Parkbucht abgestellte Fahrzeuge gestreift, heißt es im Polizeibericht. An einem der geparkten Autos blieb er mit seinem Pkw hängen und schob es gegen einen Baum.

Anschließend ging der Mann zu einer Tankstelle. In der Nähe wurde er von Einsatzkräften angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Schaden beträgt insgesamt rund 31.500 Euro.

Polizei erwischt betrunkene Autofahrer in Augsburg

Am Wochenende hatte es die Polizei noch mit anderen alkoholisierten Fahrern zu tun. In der Nacht zum Samstag geriet ein 39-Jähriger Pkw-Fahrer auf der Gögginger Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Die Streifenbeamten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Fahrt war daher für ihn beendet, ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Ein betrunkener Radfahrer erlitt am Samstagabend in Hochzoll einen Unfall. Der 73-jährige fuhr auf dem Radweg an der Friedberger Straße. Als er an der Kreuzung zur Zugspitzstraße an einer roten Ampel abbremsen musste, stürzte er. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,4 Promille. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (eva)