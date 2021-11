Bowe Group statt Böwe: So läuft es bei der Augsburger Traditionsfirma

Plus Viele Unternehmen müssen sich im Moment verändern, um ihre Zukunft zu sichern. Bei der Augsburger Bowe Group passiert dies seit der Firmengründung - inklusive eines neuen Namens.

Der Augsburger Traditionsmaschinenbauer Böwe hat sich verändert - immer und immer wieder. Wurde zu Gründungszeiten 1945 alles hergestellt, was nach dem Krieg eben gebraucht wurde, produzierte man 1950 die erste chemische Reinigungsmaschine für Textilien, 1953 eine Papierschneidemaschine, 1959 den ersten Kuvertierautomaten und gehörte schließlich zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Kuvertiermaschinen und Spezialsysteme - unter anderem für den Versand sensibler Dokumente wie Versicherungspolicen und Plastikkarten. Mittlerweile gibt es auch eine eigene Softwareabteilung und eine Sparte für sogenannte Intralogistik-Lösungen. Man nennt sich auch nicht mehr Böwe Systec, sondern Bowe Group. Ein ständiger Wandel ist Teil der Unternehmensstrategie - zwangsläufig.