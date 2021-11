Augsburg

vor 16 Min.

Christkindlesmarkt: Obdachlose schlafen in Buden - Stadt Augsburg will helfen

Plus Obdachlose schlafen auf dem Rathausplatz in den halb aufgebauten Buden des Christkindlesmarktes. Nun will die Stadt die Bahnhofsmission in Augsburg finanziell unterstützen.

Nass und kalt ist es in den vergangenen Tagen geworden. Diese kalte Nässe macht besonders obdachlosen Menschen zu schaffen. Menschen wie Theo, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Wie viele andere wohnungslose Personen hat auch er tagtäglich keine Gewissheit, wo und wie er die Nacht verbringen wird. Seit Kurzem nächtigt er mit einigen Leidensgenossen auf dem Augsburger Rathausplatz in den halb aufgebauten Buden des Christkindlesmarktes. Ihre Anwesenheit wird von den Standbetreibern zumeist toleriert - manche stellen ihnen morgens Kaffee und Brezen zur Verfügung - aber gerne gesehen sind sie nicht. Die Obdachlosen würden sich teilweise unflätig benehmen, Müll hinterlassen und ihre Notdurft zwischen den Ständen verrichten, heißt es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen