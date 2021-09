Augsburg

Der Augsburger Perlachturm wird für einen Tag wieder geöffnet

Der Perlachturm ist seit 2017 gesperrt. Am Tag des offenen Denkmals wird er für einige Stunden wieder zugänglich sein. Ganz nach oben darf aber niemand.

Plus Augsburgs Perlachturm ist seit 2017 gesperrt – und wird es noch lange bleiben. Nun will ein Verein für die Sanierung trommeln. Am Sonntag öffnet ein Teil des Turms für Besucher.

Von Nicole Prestle

Eigentlich sollte der Augsburger Perlachturm nur zwei Jahre lang gesperrt sein: 2017 und 2018 sollten die obersten Geschosse aus Naturstein saniert werden. Kein einfacher Eingriff, mit geschätzt 2,1 Millionen Kosten kein billiger noch dazu, aber machbar. Zumindest hatte es das Augsburger Baureferat damals so angekündigt. Dann kam alles anders, weshalb das Wahrzeichen der Stadt nun schon seit fünf Jahren gesperrt ist. Am Sonntag, 12. September, wird es eine Ausnahme geben: Zum Tag des offenen Denkmals kann zumindest ein Teil des Bauwerks besichtigt werden. Dahinter steckt die Altaugsburg-Gesellschaft, die mit ihrer Aktion ein größeres Ziel verfolgt.

