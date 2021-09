Deutsche Meisterin und ihr Hund Miff aus Augsburg bei WM als Team erfolgreich

Die Deutsche Meisterin im Hundesport Obedience berichtet von der Weltmeisterschaft in der Schweiz und erzählt, was ihre Beziehung zu ihrem Hund so besonders macht.

"Das Außergewöhnliche an uns ist, dass mein Hund und ich beide Spaß haben, es gibt keine Unterordnung", sagt Shauna Wenzel. Sie trainiert beim Hundesportclub Augsburg und trat jüngst mit ihrem Border-Collie in Wintrach in der Schweiz bei der Hundesport-Weltmeisterschaft "Obedience" an. Bei dieser Sportart erteilt der Hundeführer nur mithilfe von Hör-und Satzzeichen Befehle an seinen Hund. Der muss dann zum Beispiel unterschiedliche Gegenstände apportieren. Wenzel erreichte mit ihrem fünfjährigen Hund, der auf den Namen "Miff" hört, den Tagessieg sowie eine Zehntplatzierung im Finale.

Shauna Wenzel und Hund Miff aus Augsburg bei der WM

"Besonders ist, dass der Hund eine sehr hohe Eigenmotivation hat", sagt Shauna Wenzel. Man könne sich ihre Zusammenarbeit wie bei einem Tanzpaar vorstellen: "Ich übernehme zwar die Führung, aber wenn ich mal einen Fehler mache, kann ich mich darauf verlassen, dass er die Situation selbst im Griff hat und auch mal mich führen kann." Wenzel freut sich über die Platzierung und ist dankbar, dass die Weltmeisterschaft in der Pandemie überhaupt stattfinden konnte: "Es ist so schön, dass wir nach so einer langen Pause wieder zusammenkommen durften und unserer Leidenschaft nachgehen konnten."

