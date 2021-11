Die Augsburger Volkshochschule bekommt eine Chefin

Plus Der Leiter der Vhs Augsburg, Stefan Glocker, geht im Frühjahr in Ruhestand, auch der Vorsitzende des Trägervereins hört auf. Wie weit der Modernisierungsprozess der Vhs ist.

18 Jahre lang leitete Stefan Glocker, 63, die Augsburger Volkshochschule (Vhs), seit 2014 stand ihm Sieghard Schramm, 77, als Vorsitzender des Trägervereins zur Seite. Die kürzlich abgehaltene, nicht öffentliche Mitgliederversammlung wird ihre letzte gewesen sein. Beide beenden im kommenden Frühjahr ihr Haupt- beziehungsweise Ehrenamt und gehen in Ruhestand.