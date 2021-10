Augsburg

13:00 Uhr

Die "Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem" kommen nach Augsburg

Plus Sie tragen kein Schwert und reiten kein Pferd, trotzdem fallen sie mit ihren Mänteln auf. In Augsburg werden nun neue Mitglieder in den Orden aufgenommen.

Von Gerlinde Knoller

Mit ihren weiten Mänteln – die Männer in Weiß, die Frauen in Schwarz – fallen sie auf: Die Männer und Frauen des päpstlichen Ordens der "Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem". An diesem Wochenende werden sie in Augsburg zu sehen sein, denn hier findet die Herbstinvestitur der Deutschen Statthalterei des Ritterordens statt. Das heißt: 26 Ritter und Damen – so die Bezeichnung – werden bei einem feierlichen Gottesdienst an diesem Samstag, 9. Oktober, in der Basilika St. Ulrich und Afra neu aufgenommen, darunter sechs Männer und Frauen aus dem Bistum Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

