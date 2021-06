Augsburg

vor 18 Min.

Einbrecher scheitert in Augsburg an mehreren Werkstatt-Türen

Ein Unbekannter will in eine Halle in Augsburg einbrechen, kriegt die Türen aber nicht auf. Er richtet trotzdem einen großen Schaden an. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag versucht, in eine Werkstatthalle in Augsburg einzubrechen, hatte aber keinen Erfolg. Wie die Polizei berichtet, wollte der Täter mindestens zwei Türen aufhebeln, scheiterte aber. Der Einbrecher gab auf, hinterließ allerdings einen Schaden von etwa 1500 Euro. Einbruchsversuch in Augsburg: Die Polizei sucht Zeugen Der Einbruchsversuch ist nach Angaben der Polizei am Dienstag zwischen 0.30 und 7 Uhr in der Straße "Beim Glaspalast" an einem Gebäude passiert, das derzeit umgebaut wird. Die Kripo Augsburg sucht Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 melden. (manu)

