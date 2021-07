Fahrraddieb erwischt: Polizei sucht Besitzerin des Rads

Ein junger Mann wird am Samstag in der Augsburger Innenstadt beim Klau eines Damenrads erwischt. Jetzt stellt sich die Frage: Wem gehört das Rad?

Am Samstag gegen 5 Uhr ist einem Taxifahrer ein 19-Jähriger aufgefallen, der sich am Königsplatz an mehreren abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Kurz darauf fuhr der junge Mann mit einem Rad davon, der Taxifahrer reagierte und rief die Polizei.

In der Bahnhofstraße hielt eine Streife den Mann an. Der 19-Jährige räumte ein, dass es sich bei dem Rad (rotes Damenrad Marke Hercules, Typ Korsika S) nicht um sein eigenes handelt. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun nach der rechtmäßigen Eigentümerin des Fahrrads, das noch vor Ort sichergestellt wurde. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Diebstahls ermittelt. (nist)