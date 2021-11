Frau im Maserati fährt mit über zwei Promille Schlangenlinien

Ein Mann hat am Samstag der Polizei mitgeteilt, er habe ein Auto gesehen, das Schlangenlinien fuhr. Die Polizei machte sich auf.

Das Auto fuhr nicht nur in auffälligen Schlangenlinien durch Augsburg, informierte der 25-jährige Mitteiler am Samstag die Polizei, sondern es soll auch noch einen platten Reifen haben. Tatsächlich trafen die Beamten dann bei einer Kontrolle auf einen schwarzen Maserati, der zwischenzeitlich im Bereich der Gersthofer Straße in der Firnhaberau abgestellt war. Das Auto war noch besetzt.

Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Insassen massiv alkoholisiert. Ein bei der 31-jährigen Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Der Maserati wurde aufgrund des platten Reifens abgeschleppt. Die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (ina)