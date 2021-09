Präventionstheater zeigt, wie man sich vor Betrügereien schützen kann

Immer wieder berichtete die Augsburger Polizei zuletzt von Betrügereien, bei denen Menschen viel Geld verloren haben. Mit einem Theaterstück soll nun gezeigt werden, wie das verhindert werden kann.

Enkeltrick, Zetteltrick, falscher Polizist, Gewinnmitteilung und so weiter: Zuletzt sind immer wieder Menschen auf solche Betrügereien hereingefallen und haben teilweise viel Geld damit verloren. Oft werden Seniorinnen und Senioren auf diese Weise um ihr Erspartes gebracht.

Präventionstheater mimt echte Fälle - Polizei klärt auf

Doch wie kann man sich davor schützen? Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg geht nun in Kooperation mit der Theatergruppe Musikverein Graben neue Wege in der Präventionsarbeit. In einem Theaterstück sehen Besucherinnen und Besucher, wie schnell man Opfer von Betrügern werden kann. In Szenen, wie aus dem richtigen Leben, werden die Schauspielerinnen und Schauspieler verschiedene Betrügereien vorspielen. Im Anschluss gibt die Kriminalpolizei Tipps und Informationen, wie man sich vor derartigen Straftaten schützen kann.

Das rund eineinhalbstündige Präventionstheater findet in Graben (Bürgerhaus Graben, Lechfelder Straße 12, 86836 Graben) statt. Die Termine sind:

Montag, 18.10.2021, 18 Uhr

Dienstag, 19.10.2021, 18 Uhr

Mittwoch, 20.10.2021, 18 Uhr.

Eine Anmeldung bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle ist für alle Besucher unter der Telefonnummer 0821/323-3737 unbedingt erforderlich und ab sofort möglich. Die Teilnahme am Theaterstück ist kostenlos. (nist)