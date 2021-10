Große Polizeiaktion: Das kam bei Lkw-Kontrollen heraus

Die Polizei hat in einer europaweiten Aktion Lkw und Busse kontrolliert. Auch in der Region wurden erhebliche Mängel aufgedeckt, wie auf der B300.

An den vergangenen zwei Tagen hat die Polizei in ganz Europa schwerpunktmäßig Lastwagen und Busse kontrolliert. Truck & Bus hieß die Aktion, an der sich auch in Nordschwaben mehrere Polizeiinspektionen sowie Verkehrs- und Autobahnpolizei beteiligten. Insgesamt wurden in der Region knapp 250 Verkehrskontrollen bei Lkw und Bussen durchgeführt.

LKW-Kontrollen: Polizei stellt erhebliche Mängel fest

In 67 Fällen stellten die Einsatzkräfte, teilweise mehrere, Ordnungswidrigkeiten fest. Dazu zählten erhebliche Mängel am Fahrzeug selber oder Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. All dies könne zu einer erhöhten Unfallgefahr führen, deshalb sei die Aktion durchgeführt worden, so die Polizei. Insgesamt wurden demnach in Nordschwaben 134 Ordnungswidrigkeiten, davon 24 Anzeigen, geahndet. In einem Fall musste die Weiterfahrt durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg sofort unterbunden werden.

Die Mindestprofiltiefe sei deutlich unterschritten worden, so die Polizei. Foto: Polizei Schwaben Nord

Auf der B300 bei Kühbach wurde am Mittwoch ein voll beladener Autotransporter aufgehalten, an dem bei insgesamt acht Reifen die Mindestprofiltiefe deutlich unterschritten war. Zudem war bei einem Reifen kein Luftdruck mehr vorhanden.

Dies führe in vielen Fällen zum Ablösen des Reifens von der Felge, betont die Polizei. Dabei könne der Reifen andere Verkehrsteilnehmer treffen oder könne sich als Verkehrshindernis zu einer erheblichen Gefahr für andere Verkehrsbeteiligte entpuppen. Um dies zu verhindern, musste das Fahrzeug bis zur Beseitigung der Mängel an Ort und Stelle stehen bleiben. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. (ina)

