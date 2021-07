Augsburg

Handel nach dem Lockdown: Gibt es eine große Rabattschlacht in Augsburg?

Plus Viele Geschäfte werben seit dem Lockdown mit Rabatten. Die Kunden kauften nur reduzierte Ware, heißt es. Wie groß ist die Schnäppchenjagd in diesem Sommer?

Von Andrea Wenzel

Beim Modehändler H&M am Augsburger Moritzplatz ist derzeit keine Kleidung im Schaufenster zu sehen. Stattdessen baumeln große rote Schilder mit dem Aufdruck „Sale“, also Schlussverkauf, von der Decke. Einige Meter weiter wirbt ein Warenhaus mit Rabatten bis zu 70 Prozent. Wieder andere versprechen „Nimm drei, zahl zwei“. Auch der Hinweis „Nochmals reduziert“ begegnet einem beim Spaziergang durch die Stadt immer wieder. Als Kunde hat man das Gefühl, nach den Lockdowns der vergangenen Monate habe der Einzelhandel direkt mit dem Ausverkauf begonnen, um Umsatzausfälle zu kompensieren und Lager zu räumen. . Dabei ist der offizielle Start für den Sommerschlussverkauf erst der 30. Juli. Was ist dran an den Hoffnungen der Kunden, in diesem Jahr besonders gute Schnäppchen zu ergattern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

