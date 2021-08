Hessing Kliniken weiten Angebot in Augsburg für Rheuma-Patienten aus

Plus Eine neue Klinik für Internistische Rheumatologie soll mehrere Vorteile für Patientinnen und Patienten bringen.

Die Hessing Kliniken in Augsburg weiten ihr Angebot für Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen aus. Seit August gibt es eine eigene Klinik für Internistische Rheumatologie. Die Orthopädischen Fachkliniken mit sieben Fachabteilungen werden damit um eine achte Abteilung ergänzt.