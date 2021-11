Dieb knackt Zahlenschloss und stiehlt einen E-Scooter vor der City-Galerie

Eine Frau stellt vor der City-Galerie in Augsburg ihren E-Scooter ab. Als sie wiederkommt, ist das Fahrzeug weg. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag einen E-Scooter vor der City-Galerie gestohlen. Nach Angaben der Polizei stellte eine Frau im Zeitraum von etwa 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr ihren E-Scooter vor dem Einkaufszentrum ab und versperrte ihn an den dortigen Fahrradständern mit einem Zahlenschloss. "Als die Halterin wieder zu ihrem E-Scooter gehen wollte, stellte sie fest, dass sich der Roller nicht mehr am Fahrradständer befand", so die Polizei. Das Schloss sei nicht aufgebrochen, sondern lediglich der Zahlencode 8888 geknackt und das Schloss vor Ort wieder versperrt belassen worden. Der E-Scooter hat einen Wert von rund 300 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2710. (jaka)