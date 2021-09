Augsburg

John Benton: Sie haben die Einsatzkräfte in der Brandnacht verpflegt

Plus Inhaber und Mitarbeiter des Steak-Restaurants in der Karolinenstraße kochen für Feuerwehrleute und schenken Kaffee aus. Die Geschäfte in der Straße dürfen vorerst nicht öffnen – das stellt sie vor Herausforderungen.

Von Miriam Zissler

Remzi Bajraliu kann es kaum glauben, als er am frühen Freitagabend ein Foto von einem Kollegen erhält. Es zeigt das brennende Haus in der Karolinenstraße – direkt gegenüber dem Lokal, wo er arbeitet. Er ist Chefkoch des Restaurants John Benton und befindet sich in diesem Moment noch zu Hause. Im nächsten setzt er sich aber schon in Bewegung und fährt in die Arbeit. Gemeinsam mit Inhaber Christian Leib und seinen Kollegen kümmert er sich in den kommenden Stunden rührend um die Einsatzkräfte – sie machen ihnen Kaffee, Burger und Pommes. "In der Not muss man helfen", sagt Leib.

