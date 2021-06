Ladendieb bedroht Polizisten in der Augsburger Innenstadt

Ein Ladendieb ist in einem Discounter in der Augsburger Innenstadt erwischt worden. Das Eingreifen der Polizei gefiel ihm dabei gar nicht.

In einem Discounter an der Holzbachstraße in der Augsburger Innenstadt hatte die Polizei am Dienstag eine Auseinandersetzung mit einem Ladendieb, der zuvor auf frischer Tat erwischt worden war. Wie die Polizei berichtet, hatte der 29-Jährige Fertignahrungsmittel und mehrere Flaschen Bier im Gesamtwert von unter zehn Euro unbezahlt eingesteckt. Dabei stand er deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von rund 3,2 Promille.

Ladendieb in Augsburg bedroht und beleidigt Polizisten

Mit dem Einschreiten der Polizei war der Mann offenbar nicht einverstanden. Weiter heißt es im Polizeibericht, der Ladendieb habe bei der Aufnahme der Anzeige die Beamten bedroht und fortwährend beleidigt. Er wurde zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest eingeliefert und unter anderem wegen des Ladendiebstahls, aber auch wegen aller anderen Delikte angezeigt. (nist)