Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich und löst Polizeieinsatz aus

In Lechhausen schoss am Samstag ein Mann mit einer Schreckschusspistole aus seiner Wohnung. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei das Gebiet großräumig ab.

In der Euler-Chelpin-Strape in Lechhausen kam es am Samstag-Nachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Hintergrund: Ein Mann schoss mit einer Schreckschusspistole von Balkon seiner Wohnung. Da zunächst nicht klar war, dass es sich um eine ungefährliche Waffe handelt, sperrte die Polizei das Gebiet großräumig ab. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten stellten den Mann und brachten ihn in das Bezirkskrankenhaus, wo er psychologisch betreut wird. Die Straßen in der Umgebung werden wieder freigegeben. (AZ)