"Lollitest" auf Corona: Freistaat lehnt Versuch in Augsburger Kitas ab

Lollitests sollten gerade das Testen von kleineren Kindern durch die Eltern erleichtern. Augsburgs Bildungsbürgermeisterin Martina Wild bedauert die Absage des Versuchs.

In Augsburger Kitas und Grundschulen wird es keinen Pilotversuch für den Einsatz sogenannter Lollitests auf Corona geben. Laut Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) hat der Freistaat jetzt den Antrag für einen entsprechenden Versuch an 20 Kitas und zwei Grundschulen abgelehnt.

Das versprach sich Augsburg vom Versuch mit den Lollitests

Bei den Lollitests lutschen Kinder an einem Stäbchen und müssen es sich nicht in die Nase einführen, um eine Probe zu nehmen. Wild bedauerte die Ablehnung des Versuchs, den die Universitätsklinik wissenschaftlich begleitet hätte. „Ich halte die Lollitestung nach wie vor für den kindgerechteren Weg", so Wild. Die Ablehnung des Landesamtes für Gesundheit sei unmittelbar nach der Ankündigung des Freistaats gekommen, kostenlose Tests für Kita-Kinder auszugeben.

Eltern bekommen in den Einrichtungen Gutscheine für zwei Selbsttests pro Woche, die in Apotheken abgeholt und zu Hause durchgeführt werden können. Zwar macht das Ministerium keine Vorgaben für die Art des Abstrichs, faktisch handelt es sich aber überwiegend um Nasentests. Für Kita-Kinder gilt keine Testpflicht, bei Schülern sind Nasentests in den Bildungseinrichtungen obligatorisch. (skro)

