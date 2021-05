Mädchen wurde vermisst: 17-Jährige aus dem Univiertel ist zurück

Rund zwei Wochen galt eine 17 Jahre alte Augsburgerin als vermisst. Nun ist sie wieder Zuhause.

Die 17 Jahre alte Jugendliche aus Augsburg, die seit zwei Wochen als vermisst galt, ist inzwischen wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei berichtet, hat die Mutter des Mädchens am Mittwoch die Polizei darüber informiert, dass ihre Tochter wieder Zuhause ist. Die Mutter der Jugendlichen hatte am Dienstag, 20. April, der Polizei gemeldet, dass ihre Tochter spurlos verschwunden sei. An jenem Tag hatte die 17-Jährige die Wohnung ihrer Eltern im Univiertel verlassen.

Die Polizei hatte bei der Suche nach der Vermissten auch zwei Fotos des Mädchens veröffentlicht. Daraufhin gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein, die allerdings zunächst nicht weiterhalfen. Die Umstände der Rückkehr der Jugendlichen sind nicht bekannt. Wie die Mutter der Polizei berichtete, ist ihre Tochter seit Dienstagabend wieder daheim. (ina)