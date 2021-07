Männer ohrfeigen sich vor einem Lokal in der Augsburger Innenstadt

Weil einer der Freundin des anderen ans Gesäß gefasst hatte, gerieten zwei Männer in der Augsburger Innenstadt in Streit.

Einem 20-Jährigen hatte es gar nicht gefallen, dass seine Freundin in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal in der Augsburger Innenstadt von einem anderen Mann am Gesäß berührt worden war. Daraufhin gerieten die beiden Männer in eine Auseinandersetzung. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Gerangel am Sonntag gegen ein Uhr vor einem Lokal im Barthshof. Dort fasste ein 31-Jähriger an das Gesäß einer 21-Jährigen, so die Ermittlungen. Weil deren Freund damit nicht einverstanden war, stellte dieser laut Polizei den 31-Jährigen zur Rede. Dabei wurden offenbar nicht nur Worte, sondern gegenseitig mehrere Ohrfeigen ausgetauscht.

Durch zahlreiche Umherstehende habe sich die Stimmung zunehmend aufgeheizt, berichtet die Polizei weiter. Die alarmierten Streifen konnten die Lage beruhigen, doch bei der Aufnahme verhielt sich das Paar sehr unkooperativ und verweigerte teils auch Angaben zu Personalien sowie dem Hergang der Ereignisse, heißt es. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung und gegen beide Männer wegen Körperverletzung ermittelt. (nist)