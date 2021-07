Mann fährt in Schlangenlinien von Tankstelle davon

Er hatte eine verwaschene Aussprache und Gleichgewichtsprobleme: Durch Zeugen wurde die Polizei in Augsburg auf einen betrunkenen Autofahrer aufmerksam.

Zeugen haben in der Nacht auf Mittwoch, kurz nach zwei Uhr, einen Autofahrer beobachtet, der zuvor in einer Tankstelle in der Holzbachstraße Alkohol getrunken hat und dann in Schlangenlinien davongefahren ist.

Als die Polizei den 35-jährigen Ford-Fahrer kontrollierte, konnte dieser den Anweisungen der Beamten kaum folgen, so betrunken war er. Wie es im Polizeibericht heißt, hatte er eine verwaschene Aussprache und Gleichgewichtsprobleme.

Der Mann wurde zur Blutentnahme in die Uniklinik gebracht. Dort wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen – unter anderem durch Tritte und wüste Beleidigungen. Die Beamten fixierten ihn. Der 35-Jährige wird nun wegen aller im Raum stehender Delikte angezeigt. (ina)