Augsburg

vor 17 Min.

Nach Evakuierung: Senioren können erst 2022 ins Haus am Oberen Graben zurück

Plus Nach der dreijährigen Sanierung des einsturzgefährdeten Hauses am Oberen Graben können erst nur die Geschäftsleute zurückkehren. So begründet die Stadt Augsburg den Schritt.

Von Michael Hörmann

Renate Jocher lebt seit fast drei Jahren in der Bungalowanlage der Fritz Hintermayr'schen Stiftung im Antonsviertel. Ihre frühere Wohnung liegt in einem Gebäude am Oberen Graben, das wegen akuter Einsturzgefahr am 10. November 2018 evakuiert werden musste. Danach begann eine aufwendige Sanierung - und ein Auf und Ab für die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer. Am Montag stand die 86-Jährige vor dem Haus und sagte, dass sie endlich wieder in die alte Bleibe zurückkehren wolle. Hoffnung machte ihr, dass die Geschäftsleute im Erdgeschoss die Räume nun wieder nutzen können. Doch Renate Jocher muss jetzt noch lange warten: Wohl erst im Frühjahr 2022 können die Seniorinnen und Senioren zurück.

