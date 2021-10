Essen auf dem Herd, Wohnung leer: Feuerwehr rückt an

Aufmerksame Nachbarn hörten in Augsburg einen Rauchmelder und nahmen Brandgeruch wahr. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an

Angebrannte Speisen sorgten am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Augsburg. Gegen 16.50 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr aus Oberhausen in die Wertinger-Straße gerufen. Aufmerksame Nachbarn hörten den Rauchwarnmelder piepsen und meldeten Brandgeruch, so die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Augsburg: Feuerwehr im Einsatz

Die Wohnungstür war nach Angaben der Berufsfeuerwehr versperrt, daher kam die Drehleiter zum Einsatz. In der Wohnung waren keine Personen. Der verschmorte Topf konnte noch rechtzeitig vom Herd genommen werden. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. (AZ)