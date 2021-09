Augsburg

13:00 Uhr

Parkinson-Patientin findet Freundin über Zeitungsannonce in Augsburg

Plus Katharina Gerold aus Augsburg ist Parkinson-Patientin und schaltet eine Zeitungsannonce, weil sie sich einsam fühlt. Dadurch lernt sie Christine Fritsch kennen, die ihre Freundin wird.

Von Silvia Kämpf

In der Nähe von Mobiltelefonen und elektrischen Geräten bekommt Katharina Gerold ein komisches Gefühl. Sie zeigt auf ihre rechte Leiste und fährt mit dem Finger hoch bis zum Rippenbogen. Es fühle sich an, als wären eisige, klamme Finger im Begriff aufzutauen, erklärt sie denen, sie sich diesen Zustand vorzustellen versuchen. Die 71-Jährige ist seit zehn Jahren an Parkinson erkrankt, was seit einer Rücken-OP alles andere als besser wurde. Seit Kurzem lebt sie im Seniorenzentrum, doch weil sie sich dort ein wenig einsam fühlte, ging sie einen außergewöhnlichen Schritt.

