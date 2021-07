Augsburg

Plötzlich erhielt sie keine Rente mehr: Augsburgerin irrtümlich für tot erklärt

Plus Als Ana Plecko keine Rente mehr ausgezahlt wird, bekommt sie den ersten Schreck. Der zweite folgt beim Anruf bei der Rentenversicherung - die Augsburgerin wurde für tot erklärt.

Von Ina Marks

Inzwischen hat sich Ana Plecko beruhigt. Ihr Konto ist jetzt wieder im Plus. Aber lachen kann sie über den Vorfall auch mit etwas zeitlichem Abstand nicht. Zu sehr musste sich die Rentnerin aufregen. Wer wird schon gerne für tot erklärt. Der Augsburgerin ist das passiert. Den morbiden Irrtum bemerkte die 71-Jährige erst, als sie Ende April zur Bank ging und die Kontoauszüge holte. Da fuhr ihr der Schreck in die Knochen. Pleckos Konto war leer, die monatliche Renteneinzahlung war nicht eingegangen. "Und das Geld, das ich außerdem noch drauf hatte, war auch weg." Das gibt es doch gar nicht, habe sie sich gedacht. Völlig ratlos sei sie gewesen. Als Plecko am Telefon bei der Rentenversicherung nachfragt, wird die Geschichte nicht besser. "Sie sind am 31. Oktober 2020 gestorben", sei ihr am Telefon vorgehalten worden.

