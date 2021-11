Roboter Swally schafft Sprung vom Augsburger Bahnsteig in Bonner Museum

Der kleine Roboter Swally hat sich am Königplatz dem Kampf gegen Corona gewidmet. Das führt ihn nun ins Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Der kleine Roboter Swally, der mit einigen Unterbrechungen seit 2016 seine Runden am Augsburger Königsplatz dreht, war für die Passanten schon immer ein Hingucker. Das änderte sich auch während der Corona-Pandemie nicht. Mit einem Schild in den „Händen“ und Maske auf dem Robotergesicht machte er Fahrgäste aufmerksam auf die Maskenpflicht. Das ließ ihn vom rollenden Sympathieträger der Stadtwerke Augsburg zu einer deutschlandweiten Prominenz avancieren, die nun sogar den Sprung ins Museum schafft. Die Stadtwerke haben den Original-Roboter an das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn als Teil der Sammlung zur Corona-Pandemie übergeben, wie es in einer Mitteilung heißt. In Augsburg dreht daher ab sofort ein neuer Swally seine Runden auf dem Königsplatz.

Mit einem Schild in der Hand wies Swally am Augsburger Königsplatz auf die Maskenpflicht hin. Foto: Thomas Hosemann, SWA

Aufmerksam wurde das Haus der Geschichte auf Swally durch ein Foto des Augsburger Fotografen Daniel Biskup, der den Alltag mit Corona in einer Serie dokumentierte. Das Museum für Zeitgeschichte hat bereits mehr als 1000 Objekte mit Bezug zur Corona-Pandemie gesammelt. Rund um die Sammelstücke wird eine Ausstellung konzipiert, auch der Roboter aus Augsburg wird Teil davon sein.

Ein neuer Swally ist am Augsburger Königsplatz unterwegs

Da der Original-Swally nun in Bonn im Museum steht, haben die Stadtwerke einen neuen Roboter gebaut. Swally 2.0 ist ab sofort wieder einmal im Monat am Königsplatz unterwegs, wie es heißt. Am heutigen Donnerstag ist er beispielsweise zwischen 12.30 und 18 Uhr unterwegs.

In den Jahren vor der Pandemie hatte sich Swally am Königsplatz bereits charmant fürs Nichtrauchen eingesetzt. Schon damals sorgte er bundesweit für Schlagzeilen. Seine Botschaft: „Der Kö ist Nichtraucher“. Mit einem Schild wies er Raucher darauf hin, den Glimmstängel auszumachen. Mit dieser Aktion sollte den Fahrgästen ins Gedächtnis gerufen werden, dass das Haltestellendreieck außerhalb der ausgewiesenen Raucherbereiche rauchfrei bleiben soll.

Swally scheute auch nicht vor Rauchern zurück. Foto: Thomas Hosemann, SWA

Allerdings gab es auch schwierige Zeiten für Swally. Als Prototyp war es zu Beginn nicht sehr gut um seine „Gesundheit“ bestellt. Er hatte Fahrwerkprobleme und verschwand für mehrere Monate in der Werkstatt. Nachdem die Steuerung per WLAN und App durch eine RC-Fernsteuerung – mit Fernbedienung, wie bei einem Modellauto – ausgetauscht wurde, ging es wieder bergauf und Swally konnte mit neuem Schwung seine Runden drehen. Der Name des Roboters ist übrigens eine Kombination aus „SWA“ für Stadtwerke Augsburg und „Wall-E“ in Anlehnung an einen gleichnamigen Filmroboter. (AZ, mac)