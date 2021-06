Augsburg

vor 31 Min.

So schlimm ließ ein Hundehalter Dalmatiner Perla verkommen

Plus Als Dalmatiner-Hündin Perla im Augsburger Tierheim abgegeben wird, bietet sie ein Bild des Jammers. Was dahintersteckt und was Tierschützer überforderten Hundehaltern raten.

Von Eva Maria Knab

Perla bot ein Bild des Jammers: Die rund siebenjährige Dalmatiner-Hündin schaffte es nach Angaben von Tierschützern nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Auto heraus, als sie ins Tierheim Augsburg gebracht wurde. Auch den kurzen Weg zur tierärztlichen Aufnahme bewältigte Perla demnach nur mit großer Mühe und mit der geduldigen Hilfe von Tierpflegerin Tamara Hofmann. Dort seien Anzeichen einer schweren Vernachlässigung diagnostiziert worden, so der Tierschutzverein Augsburg. Denn die Hündin hatte sehr viele Probleme.

