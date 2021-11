Augsburg

vor 46 Min.

Stadt Augsburg will Radwege-Lücken beim Alten Stadtbad schließen

Am Mittleren Graben soll sich die Lage für Radler und Radlerinnen künftig verbessern. Allerdings wird es bei einer Engstelle bleiben, an der ein Radweg einfach keinen Platz hat.

Plus Am Mittleren Graben nahe dem Alten Stadtbad soll Platz für den Radverkehr geschaffen werden. An einer Hauptstraße gibt es künftig Tempo 30.

Von Stefan Krog

Die Stadt will nun an einigen neuralgischen Stellen Lücken im Radverkehrsnetz schließen. So soll der Mittlere Graben, der bisher wegen der Engstelle durch Gebäude am Straßenrand als problematisch galt, mit Radstreifen versehen werden. Damit gäbe es einen durchgängigen Nord-Süd-Radweg entlang der Altstadt.

