Stadtwerke Augsburg kaufen zwölf neue Busse

Die Augsburger schaffen neue Busse an - dieses Mal von MAN. Die technische Ausstattung soll an den Türen Verzögerungen beim Schließen vermeiden.

Die Stadtwerke Augsburg modernisieren ihre Busflotte: Im kommenden Jahr werden die zwölf ältesten Busse, die noch im alten Design in den Stadtfarben unterwegs sind, durch neue MAN-Busse ersetzt. Die neuen Fahrzeuge punkten vor allem im Bereich Verbrauch deutlich gegenüber den alten Modellen. Sie verbrauchen bis zu 20 Prozent weniger Biogas. Zudem verfügen die Busse über eine Hybridtechnik. Beim Bremsen wird die entstehende Energie gespeichert und beispielsweise beim Starten wieder genutzt.

Neue Busse: MAN kommt bei Vergabe wieder am Zug

Nachdem das letzte Auftragspaket an Mercedes vergeben wurde, erhielt nun wieder MAN in den europaweiten Vergabeverfahren den Zuschlag. "Wer den Kriterienkatalog am besten und wirtschaftlichsten erfüllt, bekommt den Zuschlag", so Daniel Strohschneider, Leiter der Stadtwerke-Buswerkstatt.

Die neuen Fahrzeuge bieten für Fahrgäste große Bildschirme, die Anschlussinformationen in Echtzeit anzeigen. Zudem verfügen die Busse über eine LED-Anzeige an den Türen. Sie signalisiert den Fahrgästen durch ein optisches Signal, ob sie in der Türe stehen und so das Schließen verhindern. Besonders große Fenster sollen für mehr Lichteinfall sorgen. Angetrieben werden die neuen Busse, wie die gesamte Busflotte, mit Biogas aus Landwirtschaftsabfällen. (skro)

