Teure Wohnungen stehen leer: Werden sie für Menschen mit wenig Geld freigegeben?

Plus In Augsburg warten Tausende auf eine geförderte Wohnung, gleichzeitig stehen im Reesepark Räume der Wohnbaugruppe leer. Das sorgt für Unverständnis.

7293 Menschen stehen aktuell auf der Warteliste der Wohnbaugruppe Augsburg für eine geförderte Wohnung. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen im Renommierprojekt Reesepark I schwer getan, für ihre Angebote für Besserverdiener Bewohner zu finden. Scheinbar scheut sich die Zielgruppe aus der klassischen Mittelschicht, in eine "Sozialwohnung" zu ziehen.