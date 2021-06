Augsburg

09.06.2021

Trotz aufwendigem Schutz ist die Platane am Stadtmarkt gefährdet

Plus Der Baum auf dem Stadtmarkt wirft seine Blätter ab, was Besucher und Marktamt gleichermaßen besorgt. In Augsburg haben wohl mehrere Platanen dasselbe Problem.

Von Miriam Zissler

Viel Aufwand wurde zum Schutz einer Platane auf dem Augsburger Stadtmarkt betrieben. Nun ist sie Grund zur Sorge. Passanten und Mitarbeiter des Marktamtes befürchten, dass der Baum, der sich zwischen Sakura-Imbiss und Vin Café befindet, ernsthaft krank ist.

Themen folgen