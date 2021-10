Unfall wegen eines Blicks auf das Handy

Weil ein Radfahrer auf sein Mobiltelefon blickte, landete ein Pedelec-Fahrer in der Wiese.

Ein 43-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 18.30 Uhr einen Radweg in der Hirblinger Straße (Höhe 180er Hausnummern). Zur selben Zeit kam ihm ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg entgegen. Weil der 43-Jährige, wie er der Polizei bestätigte, durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt war, geriet er unvermittelt nach links. Die beiden Fahrräder kollidierten frontal bei voller Fahrt. Der 63-Jährige stürzte in eine angrenzende Wiese, sodass er unverletzt blieb. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro. (ziss)