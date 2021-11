Augsburg

12:00 Uhr

Weniger Gäste und 2G: In Augsburgs Gastronomie wachsen Corona-Sorgen

2G-Regel, ab sofort: Paul Herzog vom Aposto am Augsburger Rathausplatz bringt das neue Schild an. Nur Geimpfte und Genesene dürfen noch in Gastronomie-Betriebe.

Plus Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen Gastronomieangebote nutzen. Betreiber bemerken schon länger Veränderungen - und blicken besorgt in die Zukunft.

Von Katharina Funkner

Seit Dienstag gelten verschärfte Corona-Maßnahmen, in der Gastronomie ist bayernweit die 2G-Regel in Kraft getreten. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt zu Gastronomieangeboten. Wir haben uns bei einigen Augsburger Lokalbesitzerinnen und -besitzern umgehört, welche Auswirkungen sie bemerken und wie das Geschäft läuft. Viele blicken besorgt in die Zukunft.

