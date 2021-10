Wie Hündin Ilse schwerstkranken Menschen eine Freude macht

Plus Mischlingshündin Ilse ist einmal pro Woche im Augsburger Hospiz im Einsatz. Ihre Besitzerinnen werden dabei auch selbst mit Krankheit und Tod konfrontiert.

Als Ilse vor fünf Jahren von Tierschützern aus einer serbischen Tötungsstation gerettet wurde, war sie so geschwächt, dass sie kaum stehen konnte. Heute sind der Mischlingshündin mit dem hellen wuscheligen Fell die Strapazen ihrer Jugendzeit nicht mehr anzumerken. Mit ihrem lebhaften und verspielten Wesen verkörpert Ilse den idealen Familienhund. Dass sie obendrein durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist, hat ihr einen besonderen Job eingebracht: An der Seite ihrer Besitzerinnen Marie und Lisa Möckl geht sie ins Augsburger Hospiz – dorthin, wo schwerkranke und sterbende Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen.