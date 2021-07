Zwei Schülerinnen gehen in Augsburg auf Diebestour

Diebstour in Augsburg: Die Zwölfjährige und ihre ein Jahr ältere Freundin entwenden laut Polizei Artikel in mehreren Geschäften.

Am Montagnachmittag versuchten zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren mehrere Gegenstände aus einem Elektronikfachmarkt am Willy-Brandt-Platz in Augsburg zu entwenden.

Hierbei wurden sie nach Angaben der Polizei jedoch von einem Zeugen ertappt und festgehalten. Die Kinder gaben hiernach zu, auch in anderen umliegenden Geschäften Bekleidung und dergleichen entwendet zu haben.

Der Wert der Beute liegt bei mehr als 180 Euro

Bei ihnen konnte Diebesgut in Höhe von über 180 Euro aufgefunden werden. Die Mädchen wurden nach der Aufnahme des Sachverhalts ihren Eltern übergeben. (möh)

