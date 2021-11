Zwei Unbekannte flüchten in Augsburg mit geklautem Rad

Zwei Männer haben in Augsburg ein Damenrad gewaltsam aufgebrochen. Als sie angesprochen werden, flüchten sie mit ihrer Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mit ihrer Beute, einem Damenrad, sind zwei Unbekannte geflohen, als sie von einer Anwohnerin beim Aufbrechen des Fahrrads erwischt wurden. Am frühen Samstag, gegen Mitternacht, beobachtete die Anwohnerin, wie sich zwei unbekannte Täter an einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus in der Reichenberger Straße (Höhe 40er-Hausnummern) zu schaffen machten.

Während ein Täter gewaltsam das Schloss eines schwarzen Damenrades der Marke Zündapp öffnete, beobachtete der zweite Täter die Umgebung. Als die Anwohnerin sich zu erkennen gab, nahmen die Unbekannten das Rad an sich und flüchteten. Die anschließende Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Beuteschaden beträgt rund 300 Euro.

Die unbekannten Täter wurden als junge Männer von schlanker Statur beschrieben. Ein Täter trug schwarze Kleidung sowie einen Rucksack bei sich. Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (att)