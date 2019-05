vor 37 Min.

Augsburg läuft sich warm für das Landesturnfest 2023

Im Jahr 2019 findet das Landesturnfest in Schweinfurt statt. Gesucht wird bereits eine Gastgeberstadt für das Jahr 2023. Augsburg ist interessiert.

Von Michael Hörmann

Es ist eine Großveranstaltung, die an vier Tagen geschätzte 20000 Personen nach Augsburg bringen dürfte. Viele von ihnen sind sportlich aktiv. Sie wären Teilnehmer beim bayerischen Landesturnfest. Zu den 8000 Aktiven kämen 12000 Betreuer hinzu. Nicht eingerechnet sind Besucher der vielen Veranstaltungen, die bei einem Landesturnfest angesetzt sind. Die Stadt Augsburg will sich jedenfalls für die Ausrichtung bewerben. Termin der Großveranstaltung ist im Sommer 2023.

Organisatorisch benötigt das Landesturnfest jedoch einigen zeitlichen Vorlauf. Daher wird das Thema jetzt aktuell. Die Großveranstaltung läuft im Turnus von vier Jahren. In diesem Jahr ist Schweinfurt am Zug, 2015 war es Burghausen.

Landesturnfest in Augsburg: Die Kosten liegen bei 400000 Euro

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats berichtete Sportreferent Dirk Wurm über den Sachstand. Im zuständigen Sportausschuss war das Thema zuvor bereits angesprochen worden. Prinzipiell stehen die Stadträte dem Landesturnfest positiv gegenüber. Im Stadtrat nannte Wurm erstmals eine Summe, mit welchen Kosten zu rechnen ist. Es sind 400000 Euro, wobei Zuschüsse fließen würden. Wurm sagt: „Die Beteiligung an diesem sportlichen Großereignis in einer Höhe von bis 400000 Euro ist für uns vorstellbar.“ Dies sei dem Bayerischen Turnverband mitgeteilt worden. Die städtische Sportverwaltung befinde sich nun in der Abstimmung mit dem Organisator, ob sich das Landesturnfest 2023 in Augsburg realisieren ließe.

Das Programm lässt sich nicht nur auf Leistungssport und breitensportliche Spaß-Wettkämpfe reduzieren. Es umfasst immer ein sportliches, kulturelles und gesellschaftliches Programm. Dazu gehören Workshops, Mitmach- und Schnupperkurse in den verschiedensten Aktivitäten, kulturelle Beiträge, Konzerte, Jugendveranstaltungen, Seniorentreffs und integrative Angebote. Schulen und Vereine können sich präsentieren, mitgestalten und mithelfen. Wurm sagt: „Sollten die Gespräche mit dem Bayerischen Turnverband zielführend sein, lege ich als Sportreferent unserer Stadt großen Wert drauf, dass ein Landesturnfest einen Mehrwert für unsere Stadt und die hier heimischen Sportvereine bietet.“ Lokale Vereine sollten in die Organisation eingebunden sein, aber auch im Rahmenprogramms die Möglichkeit haben, sich als Verein und als Sportstadt Augsburg zu präsentieren. Das Landesturnfest soll laut Wurm „ein Sportfest für alle Bürger in unserer Stadt sein.“

Landesturnfest: Augsburg war bereits zweimal Ausrichter der Veranstaltung

Das Landesturnfest dauert in der Regel vier Tage. In diesem Jahr findet es vom 30. Mai bis 2. Juni in Schweinfurt statt. Augsburg war in den Jahren 1952 und 1965 bereits einmal Gastgeber. Was ein Landesturnfest an Möglichkeiten bietet, zeigt ein Blick über die Ländergrenzen. Im Jahr 2016 fand in Ulm das Landesturnfest statt. Zentraler Schauplatz war der Münsterplatz.

Politisch wird in Augsburg das Thema in der nächsten Sitzung des Sportausschusses beraten. Sie findet am 16. Mai statt. Dann soll auch die Entscheidung fallen.

Themen Folgen