Das Damen-Dreirad wurde auch in Augsburg zum Lastenrad

Plus Das Transport-Rad ist heute beliebt. Ein Blick zurück auf die Entstehung der Räder, die einst auch von Opel konstruiert wurden, und auf ihre Nutzung in Augsburg.

In der Frühgeschichte des Fahrrads war das Dreirad nur ein Mosaikstein, kein Meilenstein. Entwickelt wurde es als sturzsicheres Damenfahrrad. Das Hochrad der 1870er Jahre war ein reines Männer-Zweirad. Es hieß im Volksmund nicht von ungefähr „Knochenbrecher“. Für Frauen galt es als zu gefährlich, und es war mit langem Rock kaum zu fahren. Ab 1885 wurde das Hochrad vom Sicherheits- oder Niederrad abgelöst. So wurde ein Fahrrad mit zwei gleich großen Rädern und Tretkurbel mit Kette bezeichnet, wie wir es benützen.