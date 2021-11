Augsburger Geschichte

So wurde der Kuhsee zum Augsburger Freizeitparadies

Kuhsee, Lech und Hochablass im Herbst. Das einstige Lech-Altwasser wurde vor 50 Jahren in einen Badesee umgewandelt.

Plus Der Kuhsee wurde erst vor 50 Jahren ausgebaggert. In den Anfangsjahren strömten bis zu 40.000 Badegäste an einem heißen Sommerwochenende nach Hochzoll.

Von Franz Häußler

Der Kuhsee ist seit fast einem halben Jahrhundert ein Familien-Naherholungsziel zu jeder Jahreszeit. Hochzoller Anliegerinnen und Anlieger steuern ihn bereits mit dem Kinderwagen an. Auf Kinder jeder Altersstufe warten zahlreiche Spielmöglichkeiten, auf Spaziergänger und Radlerinnen Wege rund um den See. Der Kuhsee erfüllt seine ihm zugedachte Funktion als stadtnahes Erholungsgebiet - und hat eine bewegte Geschichte.

