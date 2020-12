vor 16 Min.

Augsburgerin schafft es im Wettbewerb "Miss Earth" unter die Top 20

Plus Annabella Fleck trat mit einer Mission beim Miss Earth Contest an. Gewonnen hat sie ihn nicht, aber das hindert sie nicht am Pläne schmieden für die Zukunft.

Von Lisa Gilz

Annabella Fleck kommt aus Augsburg und arbeitet in München als Influencerin. Daneben ist sie auch Schönheitskönigin: Sie trägt die Titel Miss Europe Germany, Miss International Germany und Miss Earth Germany. Einen weiteren hat sie am Sonntag knapp verpasst: den der Miss Earth. Wir stellen die 23-Jährige vor.

Die Augsburgerin Annabella Fleck (23) vertritt Deutschland beim internationalen Miss Earth Schönheitswettbewerb. Bild: Annabella Fleck

Aufgewachsen ist Annabella Fleck in Augsburg, ihr Abitur machte sie am St. Stephan Gymnasium. Ihre Familie wohnt immer noch in Augsburg, während die mittlerweile 23-Jährige ihren Job von München aus macht. Annabella ist Model und Influencerin mit über 85.000 Followern auf Instagram. In den Sozialen Netzwerken macht sie nicht nur Werbung, sondern gibt auch Einblicke in ihre Arbeit als Schönheitskönigin. Sie trägt die Titel Miss Europe Germany, Miss International Germany und Miss Earth Germany. Den der Miss Earth hat die Augsburgerin zwar nicht erringen können. Doch sie schaffte es in die Top 20.

Wichtig ist ein nachhaltiger Standpunkt

Zwei Monate lang bereitete sich die Augsburgerin auf die internationale Runde des Miss-Earth-Wettbewerbs vor, einer der größten Schönheitswettbewerbe weltweit. Anders als beim Miss Universe oder Miss World Contest müssen die Schönheitsköniginnen hier einen nachhaltigen Standpunkt vertreten und als Botschafter für ihre Botschaft arbeiten.

Annabella Fleck stand vor allem für eine gesunde Ernährung und chemiefreie Kosmetik. Sie selbst hatte lange mit ihrer empfindlichen Haut zu kämpfen und legt viel Wert auf vegane Naturkosmetik. Wenn ihre Zeit als Schönheitskönigin vorbei ist, möchte die 23-Jährige ihre Energie in die Produktentwicklung einer eigenen Kosmetiklinie stecken.

Bevor sie Influencerin wurde, machte Fleck professionell Ballett. Jetzt hält sie sich durch Besuche im Fitnessstudio fit - oder, coronabedingt, durch Sport im Außenbereich fit. Der Wettbewerb Miss Earth fand online statt. "Ich musste Videos hochladen, auf denen zu sehen ist, wie ich laufe, ich musste Tests schreiben und viele Gespräche führen", erzählt Fleck. Dabei wurde sie von ihrer Familie unterstützt, besonders ihrer Mutter.

Influencerin Annabella Fleck aus Augsburg: Manchmal filmt die Mutter

Nicht immer ist ein professioneller Fotograf zur Hand, dann springt ihre Mutter ein und filmt oder fotografiert ihre Tochter für den Instagram-Account. Hier stellt das Model auch sein Talent am Klavier zur Schau, mit dem sie beim Schönheitswettbewerb antrat.

Die größten internationalen Misswahlen 1 / 5 Zurück Vorwärts MISS UNIVERSE: Die schönste Frau des Universums wurde erstmals 1952 in den USA gekürt. Seitdem gibt es ein jährliches Rennen um den Titel Miss Universe. 1972 fand der Wettbewerb zum ersten Mal außerhalb der USA statt. Bis zu 100 Staaten entsenden Kandidatinnen. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 18 und 27 Jahren alt und dürfen weder verheiratet noch schwanger sein.

MISS WORLD: Die 1951 in London gegründete Misswahl ist die ältere Veranstaltung. Bei den Wahlen treten die jeweiligen Gewinnerinnen der nationalen Schönheitswettbewerbe an.

MISS INTERCONTINENTAL: 1971 wurde der Wettbewerb erstmals auf der Karibik-Insel Aruba ausgetragen. Daraus entwickelte sich ein internationaler Wettbewerb, dessen Finale an wechselnden Orten ausgetragen wird.

MISS EARTH: Der Miss-Earth-Wettbewerb wird seit 15 Jahren nach dem Motto "Beauties for a Cause" (etwa: Schönheiten für eine gute Sache) ausgetragen. Alle Kandidatinnen müssen sich für Umweltprojekte engagieren.

MISS INTERNATIONAL: Wurde ursprünglich 1960 in den USA gegründet und wird mittlerweile hauptsächlich in Japan ausgetragen. Die Schönen sollen auch als "Botschafter des guten Willens" zum internationalen Austausch beitragen.

Für den Sieg hat es am Ende beim Wettbewerb nicht gereicht, gewonnen hat die Kandidatin der Vereinigten Staaten. Annabella Fleck landete aber unter den Top 20.

Lesen Sie auch:

Themen folgen