Augsburgerinnen Mimi und Josy sind wieder im TV zu sehen

Mimi und Josy sind bei der Talentshow "The Voice Kids" hinter den Kulissen als Moderatoren im Einsatz. Außerdem arbeiten sie an ihren eigenen Songs.

Die Schwestern Mimi und Josy aus Augsburg haben mit ihrem Sieg bei "The Voice Kids" 2019 für Furore gesorgt. Demnächst gibt es ein Wiedersehen mit den 14 und 16 Jahre alten Sängerinnen. Sie dürfen bei der TV-Talentshow von Sat.1 und ProSieben, die am Sonntag, 23. Februar startet, mitmoderieren. Mimi und Josy unterstützen dabei die Coaches Max Giesinger, Lena Meyer-Landrut, Sasha sowie die neuen Coaches Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Kinderband "Deine Freunde".

Mimi und Josy werden als Backstage-Moderatorinnen für die Internetseite der Talentshow im Einsatz sein. Sie sollen spannende Einblicke hinter die Kulissen liefern und geben erste Kostproben ihrer selbstgeschriebenen Songs.

"Es ist toll wieder ein Teil von ‚ The Voice Kids‘ zu sein. Jetzt können wir die Musikshow aus einer ganz neuen Perspektive erleben und die Talente an unseren schönen Erfahrungen aus dem letzten Jahr teilhaben lassen", sagt Mimi.

Mimi und Josy wollen Demos herausbringen

Derzeit sind die beiden Schwestern fleißig am Komponieren, erzählt Vater Philipp Vogler. "Die beiden haben auch schon Produktions-Sessions für Demos gehabt." Seine Töchter planen in diesem Jahr Singles herauszubringen. "Wir sind ganz happy, dass in diesem Jahr neue Musik von uns erscheinen wird", freut sich Josy. Trotzdem wolle man es in der Familie weiter ruhig und langsam angehen, betont der Vater. Silvester hat die Familie bei den Großeltern im Rheinland verbracht. (ina/dol)

