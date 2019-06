23.06.2019

Augsburgs Damenhof und das Verwirrspiel um die Bänke

So mancher Gast freut sich über die Sitzgelegenheiten, die er vom vergangenen Jahr kennt. Aber tut er das wirklich? Eine Anekdote über Originale und Kopien.

Von Ina Marks

Es ist dem Menschen eigen, dass er manchmal Dinge haben möchte, die er anderswo gesehen hat. In der US-Metropole Las Vegas zum Beispiel stehen der Pariser Eiffelturm und das römische Kolosseum kaum einen Kilometer voneinander entfernt. Nun weiß natürlich jeder, dass weder Turm noch Arena Originale sind. Aber daran freuen kann man sich trotzdem.

Die Gäste des Augsburger Damenhofs waren ebenfalls happy: Kaum hatte die Gastronomie im schönen Renaissance-Innenhof wieder eröffnet, tummelten sich die Besucher schon bei einem Glas Sprizz und beim letzten Sonnenstrahl. Bei einigen gab’s dabei durchaus Wiedersehensfreude: Die hübschen Bänke aus Holz und Stahl nämlich, auf denen man schon vergangenen Sommer so schön gesessen hatte, sie waren wieder da. Und das, obwohl die Pächter des Damenhofs inzwischen gewechselt haben.

Damenhof: Fürs Holz durch ganz Deutschland gereist

Gästen und Neugierigen versichern eben diese neuen Pächter, dass sie die Bänke extra für den Damenhof hätten anfertigen lassen. Man sei „durch ganz Deutschland gereist“, um das Eichenholz zu bekommen. Tolles Engagement. Aber warum nur sehen die Sitzgelegenheiten im Renaissance-Stil exakt so aus wie die vom letzten Jahr?

Erstaunen herrscht darüber auch bei den einstigen Betreibern des Damenhofes, den Machern der Golden Glimmer Bar. Einer von ihnen ist Oliver Hüttenmüller, der erzählt, dass es 2018 die Idee seines Kollegen Christoph Sauter gewesen sei, für den Innenhof in den Fuggerhäusern Bänke im Renaissance-Stil bauen zu lassen. Als die Glimmer-Bar Ende der Sommersaison auszog, habe man diese Bänke dann den nachfolgenden Pächtern angeboten, sich aber über den Preis nicht einigen können. Das Geschäft platzte. Dass nun fast baugleiche Bänke im Damenhof stehen, verwundert Hüttenmüller. „Man kann sie natürlich nachbauen, aber sie dann als etwas Besonderes anzupreisen, ist schon gewagt.“

Hier sind wir nun beim feinen Unterschied, der ja schon laut Sprichwort meist klein ist. Die neuen Bänke seien aus Eichenholz und doppelt so tief wie die vom letzten Jahr, sagt Pavlos Tabakis, 30, Geschäftsführer des Damenhofes. Und während bei den alten Bänken das Holz auf dem Gestell auflag, sei es bei ihren Möbeln „schön darin versenkt“. Die Seitenpaneele wurden extra angefertigt, der Bogen an der Seite sei keine gezielte Nachahmung. „Wir haben uns dabei an den Arkaden im Damenhof orientiert.“

Bei den Gästen kommen die Sitzgelegenheiten durch die Bank an. Deshalb wollen die neuen Pächter noch weitere anschaffen.

