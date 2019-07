vor 57 Min.

Augsburgs Straßenfestival "La Strada": Termin und Programm im Überblick

"La Strada" 2019 in Augsburg bietet den Besuchern wieder ein vielseitiges Programm. Drei Feuerwerke sind geplant.

"La Strada" 2019 findet vom 26. bis 28.7. statt. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm auf dem Holbein- und dem Rathausplatz. Ein Überblick.

Auch dieses Jahr verwandelt sich die Augsburger Innenstadt wieder in ein Festival-Gelände: "La Strada" findet am Wochenende vom 26. bis 28.7.2019 statt und bietet etliche Programmpunkte. Auf dem Holbein- und dem Rathausplatz werden Bühnen aufgestellt, wo an drei Tagen Auftritte geplant sind - von Tanzeinlagen, über Livemusik, bis hin zu Magie-Shows.

Von "La Strada" 2018 gibt es einen kurzen Trailer zur Einstimmung auf das Straßenfestival.

"La Strada" 2019: Programm am 26.07.2019, Holbeinplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Colin Campell

18.10 - 18.50 Uhr: Cronopia

18.50 - 19.30 Uhr: Circo Delirio

19.30 - 20.10 Uhr: Estupida Compania

20.10 - 20.50 Uhr: Jay.P

20.50 - 21.30 Uhr: Sven from Sweden

21.30 - 23.30 Uhr: mensch mayr!

"La Strada": Programm am 26.07.2019, Rathausplatz

16.30 - 17.00 Uhr: Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.

17.00 - 17.40 Uhr: Akro Kraks

17.40 - 18.20 Uhr: Merlin

18.20 - 19.00 Uhr: Monk

19.00 - 19.40 Uhr: Monsieur & Pianistin Nora Born

19.40 - 20.20 Uhr: Cyr Siux

20.20 - 21.00 Uhr: Alegro Andante

21.15 - 22.30 Uhr: Cobario

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 23.30 Uhr: Cobario

"La Strada" 2019: Programm am 27.07.2019, Holbeinplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Alegro Andante

18.10 - 18.50 Uhr: Monsieur & Pianistin Nora Born

18.50 - 19.30 Uhr: Cyr Siux

19.30 - 20.10 Uhr: Merlin

20.10 - 20.50 Uhr: Akro Kraks

20.50 - 21.30 Uhr: Monk

21.30 - 23.30 Uhr: mensch mayr!

"La Strada": Programm am 27.07.2019, Rathausplatz

16.30 - 17.00 Uhr: STAC Festival-CREW

17.00 - 17.40 Uhr: Circo Delirio

17.40 - 18.20 Uhr: Jay.P

18.20 - 19.00 Uhr: Sven from Sweden

19.00 - 19.40 Uhr: Estupida Compania

19.40 - 20.20 Uhr: Cronopia

20.20 - 21.00 Uhr: Colin Campell

21.15 - 22.30 Uhr: Sun Division

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 23.30 Uhr: Sun Division

"La Strada"2019: Programm am 28.07.2019, Holbeinplatz

17.30 - 18.30 Uhr: Die Talentbühne

18.30 - 20.00 Uhr: La Grande Finale

20.30 - 22.30 Uhr: La Grande Finale

"La Strada": Programm am 28.07.2019, Rathausplatz

Während "La Strada" 2018 musste das große Feuerwerk am Samstag wegen eines Bombenfundes in Augsburg-Herrenbach aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Auch dieses Jahr sind wieder Feuerwerke geplant. (AZ)