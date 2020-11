vor 18 Min.

Auto während Langzeitparken beschädigt

Ein grauer Opel Meriva wurde in der Zeit von Mittwoch, 11. November, bis Samstag, 21. November, in der Derchinger Straße beschädigt. Laut Polizei stellte der 56-jährige Besitzer hinten am Pkw einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich fest, als er zu seinem auf Höhe der Hausnummer 27 abgestellten Fahrzeug zurückkehrte. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (AZ)

Themen folgen