vor 36 Min.

Autofahrer flüchtet nach Unfall

Zwei Autos berühren sich in Augsburg-Lechhausen im Gegenverkehr. Der mutmaßliche Verursacher fährt danach einfach davon. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Schillstraße haben sich am Dienstagabend auf Höhe der Hausnummer 15 gegen 21.30 Uhr zwei Autos im Gegenverkehr touchiert. Nach Auskunft der Polizei spielte sich Folgendes ab: Nachdem der mutmaßlich Unfallverursacher eine Parklücke in seiner Fahrrichtung nicht zum Ausweichen genutzt hatte, obwohl die entgegenkommende Unfallbeteiligte mit ihrem Mercedes (G-Klasse) angehalten hatte, touchierte er das Fahrzeug der 22-Jährigen im linken Heckbereich. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Fahrer davon. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0821/323 2510 zu melden. (jaka)

