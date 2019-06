vor 40 Min.

Bands, Anfahrt, Lärmschutz: Das müssen Sie zum Modular 2019 wissen

Das Modular 2019 in Augsburg findet erstmals auf dem Areal am Oberhauser Gaswerk statt. Vor der Bühne am Gaskessel finden rund 8000 Besucher Platz.

Das Modular 2019 startet am Donnerstag auf dem Gaswerkareal in eine neue Ära. Bands, Anfahrt, Tickets und Lärmschutz - hier bekommen Sie die Infos zum Festival.

Von Miriam Zissler

Welche Bands spielen bei Modular 2019 in Augsburg?

Knapp 60 Künstler und Bands treten auf dem Jugendfestival auf. Die Organisatoren legen Wert darauf, dass das Festival seinen regionalen Charakter beibehält. Deshalb bekommen viele Sänger aus Augsburg und Umgebung auf dem Modular-Festival einen Chance, einmal auf einer großen Bühne aufzutreten. Es gibt aber auch nationale und internationale Größen: Bonaparte, Superorganism und Friska Viljor treten am Donnerstag auf. Am Freitag sind unter anderem die Orsons im Programm, am Samstag Frittenbude und OK Kid.

Gibt es noch Tickets?

Die Drei-Tagestickets sind ausverkauft. Tagestickets gibt es für 33 Euro (ermäßigt 27,50 Euro) online auf der Homepage des Modular Festivals (www.modular-festival.de). Am Mittwoch, 19. Juni, können auch noch Tickets an den Vorverkaufsstellen in den Stadtwerke-Kundencentern am Königsplatz und am Hohen Weg und den Filialen der Bäckerei Wolf am Rathausplatz, Königsplatz und in der Maximilianstraße gekauft werden. Karten gibt es an diesem Tag auch noch in der Festival-Zentrale im Färbergässchen 3, die von 13 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Während des Festivals gibt es an den Vorverkaufsstellen in der Innenstadt keine Karten mehr – die Tageskasse wird auf dem Festivalgelände (Einlass ab 13 Uhr) geöffnet sein. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Für Kinder bis einschließlich zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

Anfahrt zu Modular 2019: Wie komme ich hin?

Während des Festivals können Besucher, die ein Ticket oder ein Bändchen für das Festival besitzen, innerhalb der Zonen 10 und 20 den öffentlichen Nahverkehr der Stadtwerke kostenlos nutzen. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre dürfen mit einem Festivalticket in Begleitung eines Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten ebenfalls kostenlos mit. Von Donnerstag, 20., bis Samstag, 22. Juni, fährt zwischen 18.30 und 1 Uhr die Gaswerk-Linie im Zehn-Minuten-Takt ab Hauptbahnhof über Königsplatz in Richtung Gaswerk Augsburg. Von der Haltestelle Oberhausen (Wendeschleife am Bischof-von-Zollern-Platz) aus ist das Festivalgelände in rund zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Daneben können Festivalbesucher mit der Linie 2 zum Oberhauser Bahnhof fahren und von dort aus in rund zehn Minuten das Gaswerkgelände zu Fuß erreichen – vom Bärenwirt aus (Linie 4) sind es etwa 15 Minuten, die zu Fuß zurückgelegt werden müssen. Die Wege sind ausgeschildert. Die letzte Fahrt zurück in die Innenstadt geht an allen drei Festivaltagen um 1 Uhr mit der Gaswerk-Linie von der Haltestelle Oberhausen. Danach können Nachtbusse genutzt werden. Am Festivalgelände stehen außerdem zahlreiche Parkmöglichkeiten für Fahrräder bereit.

Wie sieht es mit dem Lärmschutz aus?

Der Stadtjugendring Augsburg, der das Festival im Auftrag der Stadt organisiert, hat wieder Lärmschutzmaßnahmen für Besucher und Anwohner getroffen. Am Stand von Iffland gibt es für die erwachsenen Besucher einen kostenlosen Ohrenschutz. Für Kinder gibt es eine begrenzte Anzahl an Ohrenschützer gegen Pfand am Infostand. Für Anwohner wird ein Info-Telefon eingerichtet, das von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10.30 bis 20 Uhr unter Telefon 0821/65080953 erreichbar ist. Der Lärmschutzbeauftragte ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 12 bis 23 Uhr unter 0821/4502635 zu erreichen.

Wie lange wird gefeiert?

Spätestens um 1 Uhr ist Schluss. Dann schließt das Festivalgelände. Die Aftershowparties finden in der Innenstadt statt. Festivalbesucher haben mit ihren Bändchen im City Club, Hallo Werner, Kantine, Lamm, Oh Boi und Bungalow freien Eintritt.

