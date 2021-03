vor 3 Min.

Bauarbeiten in der Wertachstraße gehen weiter

Plus Die Straße bekommt neue Gehwege, um sie für Fußgänger attraktiver zu machen. Dafür wurde sie wie im vergangenen Jahr zur Einbahnstraße.

Nach der Winterpause werden die Umbauarbeiten in der Wertachstraße zwischen Arbeitsagentur und Wertachbrücke wieder aufgenommen. Ab Montag, 8. März, wir die Hauptstraße des Wertachviertels erneut zur Einbahnstraße. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Juli dauern. Ziel ist die Aufwertung der Geschäftsstraße. Unter anderem werden die Gehwege neu gemacht. Auf der 420 Meter langen Strecke werden zudem Querungshilfen in Form von Gehwegausbuchtungen eingebaut, sodass die Straße für Fußgänger einfacher zu überqueren ist. Die Stadt pflanzt auch 13 Bäume und richtet Abstellflächen für etwa zwölf Fahrräder ein.

Von Montag an kann die Wertachstraße nicht mehr von der Langenmantelstraße/Wertachbrüche her befahren werden. Umleitungen sind über die Dieselstraße, die Riedingerstraße und die Heinrich-von-Buz-Straße eingerichtet. Die Gegenrichtung (von der Senkelbachbrücke kommend) bleibt frei befahrbar. Straßenbahn und Radverkehr dürfen in beide Richtungen durchfahren. Nachdem im vergangenen Jahr der Gehweg auf der Nordseite gebaut wurde (das noch fehlende Teilstück zwischen Wolfgangstraße und Senkelbachbrücke kommt in den Sommerferien dran), wird in diesem Jahr auf der Südseite gebaut. (skro)

