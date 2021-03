13.03.2021

Bei Erkältung nur Kita-Zutritt mit negativem Test: Das müssen Eltern ab Montag beachten

Schon bei leichten Erkältungssymptomen dürfen Kinder ab Montag, 15. März, nur noch mit einem negativen Corona-Test in die Kita oder in die Schule.

Bei Husten oder einem Schnupfen dürfen Kinder ab kommendem Montag, 15. März, nicht mehr so einfach in die Schule oder in die Kita gehen, Betreuer und Lehrer nicht ohne Weiteres dort ihren Arbeitsplatz aufsuchen. Ab nächster Woche müssen bereits bei leichten Erkältungssymptomen negative Corona-Tests vorgelegt werden. Damit setzt die Stadt Augsburg die neue Vorgabe des Freistaates Bayern um. Bereits am Freitag hat das Amt für Kindertagesbetreuung einen entsprechenden Elternbrief dazu versendet, heißt es. In einer Pressemitteilung am Samstag erklärt die Stadt, wie Eltern nun vorzugehen haben.

Stadt Augsburg: Bei diesen Symptomen muss getestet werden

Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus und insbesondere der Mutationen zu vermeiden, ist demnach bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen wie Schnupfen und Husten (aber ohne Fieber) ein Besuch oder die Arbeit in einer Kindertagesstätte nur möglich, wenn ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest) vorgelegt wird. Die Stadt weist darauf hin, dass kranke Kinder und Beschäftigte mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht besuchen oder in ihnen tätig sein dürfen.

Der Zugang dort ist demnach erst wieder möglich, wenn die betreffende Person wieder bei gutem Allgemeinzustand ist. Zudem wird verlangt, ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest) vorzulegen. Ein selbst durchgeführter Schnelltest, ein sogenannter Laientest, reicht nicht für einen Nachweis.

Haben Schnupfen oder Husten hingegen allergische Ursachen oder liegen verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber), gelegentliches Husten, Halskratzen oder Räuspern vor, könnten Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin ohne Test besucht werden.

Kinder unter sechs Jahren beim Kinderarzt testen

Die Stadt Augsburg weist darauf hin, dass Schnelltests für Kinder unter sechs Jahren aktuell nur beim Kinderarzt möglich sind. Die in städtischen Testzentren angewendeten Antigen-Schnelltests seien erst für Kinder ab sechs Jahren geeignet. "Für jüngere Kinder können dort zum jetzigen Zeitpunkt keine Schnelltests angeboten werden. Eltern, deren Kinder über das Wochenende eine Erkältungssymptomatik entwickeln, werden ausdrücklich gebeten, sich zur Durchführung eines Corona-Tests am Montag an ihren Kinderarzt zu wenden."

Für Kinder ab drei Jahren bestehe zusätzlich die Möglichkeit zur Durchführung eines PCR-Tests im Testzentrum an der Messe. Dafür müsse allerdings vorab unter www.augsburg.de/testen ein Termin vereinbart werden. Das Ergebnis soll derzeit in der Regel nach 24 bis 48 Stunden zur Verfügung stehen. Die Stadt Augsburg steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, um mehr Testmöglichkeiten für jüngere Kinder zu schaffen. Im Gespräch seien sogenannte Gurgel- und Spucktestungen, da gerade für jüngere Kinder der Nasenabstrich eine große Herausforderung darstelle. Gurgeltestungen könnten sowohl zuhause mit den Eltern durchgeführt als auch in den von der Stadt betriebenen Testzentren angeboten werden, so die Überlegung.

Weitere Informationen zu den aktuellen Testangeboten der Stadt Augsburg gibt es online auf augsburg.de/testen. Die neuen Vorgaben für den Umgang mit Krankheitssymptomen in der Kindertagesbetreuung hatten die Bayerischen Staatsministerien, wie berichtet, am vergangenen Donnerstag erlassen. (AZ)

