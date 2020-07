07:00 Uhr

Bei Karstadt in Augsburg läuft nun offiziell der Umbau für Aldi

Plus Jetzt ist es offiziell: Der Discounter Aldi zieht ins Karstadt-Haus in Augsburg ein. Warum sich die Unternehmen nicht als direkte Konkurrenten sehen.

Von Michael Hörmann

Die Mitarbeiter der Filiale von „Galeria Karstadt Kaufhof“ in Augsburg haben vor wenigen Tagen erst einmal kräftig durchgeatmet. Das Haus in der Bürgermeister-Fischer-Straße steht nicht auf der Liste der Filialen, die der Konzern bundesweit schließen wird. Die Nachricht, dass Karstadt Kaufhof in Augsburg bleibt, hat auch viele Kunden gefreut, die dem Warenhaus seit vielen Jahren die Treue halten.

Aldi zieht in das Karstadt-Haus in Augsburg

Die Diskussion um die Zukunft des Warenhauses am Standort überstrahlte eine bauliche Entwicklung im Gebäude, die gegenwärtig wahrzunehmen ist. Im Untergeschoss, in dem die große Lebensmittelabteilung von Karstadt sitzt, laufen Umbauarbeiten. Eine größere Fläche ist leer geräumt. Haushaltswaren, die zuvor im Untergeschoss waren, sind mittlerweile im dritten Obergeschoss. Ein Schnäppchenmarkt war eine Zwischenlösung. Wer mit der Rolltreppe nach unten fährt, sieht die Arbeiten.

Jetzt ist offiziell, worüber unsere Redaktion bereits vor einigen Monaten berichtete: Der Discounter Aldi wird ins Untergeschoss von Karstadt Kaufhof ziehen. Dies hat ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag auf Anfrage bestätigt: „Es stimmt. Aldi Süd wird im Untergeschoss eine Teilfläche belegen.“ In der Filiale werde der Discounter das übliche Sortiment anbieten. Konkrete Angaben zum Eröffnungstermin könne das Unternehmen gegenwärtig noch nicht machen. „Wir planen, die Filiale im vierten Quartal 2020 fertigzustellen“, informiert der Unternehmenssprecher.

Aldi und Karstadt: Das ist keine Premiere

Dass Karstadt und Aldi gemeinsam ein Haus belegen, ist nicht neu. An anderen Standorten in Deutschland gibt es bereits diese Konstellation. Die Firmen sehen sich dabei im Angebot nicht als Konkurrenten. Vielmehr ergänze man sich durch die jeweiligen Sortimente, heißt es. Karstadt hatte zu Beginn des Jahres in den Umbau der eigenen Lebensmittelabteilung in Augsburg investiert. Die Galeria-Markthalle bietet auf 815 Quadratmetern ein Sortiment von 11.000 Artikeln. Eingebunden ist die Fischtheke, die deutlich vergrößert wurde. Ende Februar war die Eröffnung.

Die Fischtheke in der Galeria Markthalle ist nach dem Umbau um einiges größer geworden. Bild: Silvio Wyszengrad

Citymanager Heinz Stinglwagner von der Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing freut sich auf das Zusammenspiel von Karstadt und Aldi: „Die Neuausrichtung im Untergeschoss mit Lebensmittelspezialitäten, dem ausgeweiteten Gastrobereich und dem Einzug eines City-Aldi ist gut.“

